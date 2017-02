Hennepkwekerij in afgebrande schuur Jacob van der Doesstraat, huurder opgepakt

Hennepkwekerij

DEN HAAG - In de schuur die woensdagochtend in brand stond in de Haagse Jacob van der Doesstraat zat een hennepkwekerij. De huurder van het gebouw, een 63-jarige Hagenaar, is aangehouden. Het vermoeden bestaat dat er een verband is tussen de brand en de hennepkwekerij, aldus een politiewoordvoerster.





Tijdens het blussen vond de brandweer de hennepkwekerij. De 63-jarige huurder, die op de brand was afgekomen, is meteen aangehouden. Forensische experts hebben donderdag onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.



