Feestje maar geen geld. Hoe los je dat op?

ZOETERMEER - Thomas is al snel in tranen, wanneer de rechter hem vraagt waarom hij heeft gestolen. Hij had als Poolse arbeider hard gewerkt, maar loon krijgen: hoo maar! Hij had niets meer.

Er gaat van alles in zijn mandje, begin deze maand bij een Zoetermeerse supermarkt. Blikjes cola, slagroomsoesjes, cocoscake, appelpunten, drie doosjes bonbons, sokken en tandpasta. Thomas (28) scant alles ook netjes. Maar een oplettende klant ziet hoe hij uiteindelijk de handscanner in een winkelschap legt en zonder te betalen de winkel uitloopt.Op aanwijzing van de klant, gaat het winkelpersoneel achter hem aan. Wanneer ze Thomas aanspreken, zet die het op een lopen. De medewerkers zetten de achtervolging in en roepen: 'Houd de dief!' Twee mensen op straat houden Thomas uiteindelijk tegen. Bij de politie bekent hij alles.In tranen vertelt Thomas nu aan de rechter: zes weken was hij voor een uitzendbureau aan de slag geweest. Toen zetten ze hem op straat. Zonder loon. 'Ik had niet eens geld om brood te kopen', zegt hij verdrietig. En hij had het geluk dat een vriend hem in huis wilde nemen en ging proberen nieuw werk voor hem te regelen.'Toen werd die vriend jarig', gaat Thomas verder. 'Ik wilde daarom een klein feestje voor hem organiseren. Ik moest toch iets terugdoen?''Winkeldiefstal is écht een probleem', zegt de officier van justitie tegen de rechter. 'Natuurlijk, iedereen heeft een verhaal waarom hij of zij het doet. Maar het blijft een ontzettend irritant probleem. De rest van de mensen moet meer en meer betalen, omdat winkels de verliezen toch moeten rechttrekken.'Ze is blij dat oplettende burgers zo goed hebben geholpen in deze zaak. 'Om te beginnen de klant die zag hoe verdachte de handscanner weggooide. En daarna de burgers op straat, die op een heel nette manier, zonder geweld te gebruiken, deze meneer hebben tegengehouden.' Sommige producten konden terug naar de supermarkt, anderen konden dat vanwege de voedselveiligheid niet meer. Ze vindt dat Thomas de 11,39 euro schade moet terugbetalen. En dat hij een week de cel in moet.De rechter begrijpt de emotie van Thomas wel. 'Het is helaas zo dat veel uitzendbureaus hun buitenlandse werknemers slecht of niet uitbetalen', zegt ze. 'En het is voor u natuurlijk moeilijk, in een vreemd land, om daar tegenop te boksen.''Dat neemt niet weg dat u de verkeerde keuze hebt gemaakt', gaat ze verder. Ze legt de week cel op, maar wel vier dagen voorwaardelijk. De drie die overblijven, heeft Thomas al in de politiecel gezeten. Hij mag zijn spullen ophalen en is weer vrij. Hij zal wel op zoek moeten naar een nieuwe baan, want ook de rechter wil dat hij de 11,39 euro aan schade moet terugbetalen.