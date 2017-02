Flatcoach in Rijswijk moet oudere uit verzorgingstehuis houden

RIJSWIJK - Een lampje verwisselen, een lekkage oplossen. Hele normale taken voor een huismeester van een flat. Maar een huismeester kan veel meer, dat bleek tijdens onze facebookvergadering vorige week. Toen kwam de tip binnen dat er in Rijswijk een zogehete flatcoach rondloopt. En die doet dus meer dan alleen maar klusjes.

'Het is een samensmelting van heel veel verschillende functies. De belangrijkste daarvan is wel het verbinden van de bewoners. Door gebruik te maken van ieders kwaliteiten probeer ik de flat samen te brengen', vertelt Jan Bernard Oostwoud. Hij is de eerste flatcoach in Rijswijk.Oostwoud wil de leefkwaliteit in de flat verhogen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Hij heeft goed contact met het wijknetwerk en biedt waar nodig een helpende hand. Ideeën als een koffie-uurtje of een avond waar je allemaal samen eet, moeten ervoor zorgen dat de bewoners elkaar beter leren kennen.De flatcoach werd naar eigen zeggen niet door iedereen met open armen ontvangen: 'Sommige mensen vonden het heel leuk, anderen wisten niet zo goed wat ik bij kon dragen aan de flat. Nu zijn we even verder en merk ik dat we elkaar beter zijn gaan leren kennen en we de goede kant uitgaan.' Bewoner Corné Boot is dat met Oostwoud eens, hoewel hij iets kritischer is: 'Het gaat gewoon heel langzaam. Het duurt lang voordat je de mensen bij elkaar krijgt om samen dingen te doen. Het begint nu wel te lopen.'