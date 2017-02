VIDEO Kickûh filmpje voor Krikkûh: Burgemeester, zo zit Den Haag in elkaar!

DEN HAAG - Pauline Krikke kan nog wel een lesje Den Haag gebruiken. Ze wordt op 17 maart geïnstalleerd als nieuwe burgemeester maar ze kent de stad nog niet echt. Daarom aan jullie de vraag: waar moet ze zeker naar toe om de mooie stad achter de duinen te leren kennen? Wat is echt Haags?

Pauline Krikke kent het klappen van een grote stad al wel. De VVD'er was van 1996 tot 2001 wethouder van Amsterdam. Daarna was ze twaalf jaar, tot 2013 burgemeester van Arnhem. Hier woont ze nog steeds. Inmiddels is Krikke sinds 2 jaar Eerste Kamerlid en daarom heeft ze een pied-à-terre in de stad, een deeltijdwoning dus.