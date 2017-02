Haagse agent houdt pleidooi voor bodycam: 'Hoop dat Kamer wat doet met mijn verhaal'

DEN HAAG - Politieman Marcel Toet is blij dat hij donderdag zijn verhaal heeft kunnen doen in de Tweede Kamer. Dat zegt hij tegen Omroep West. De Haagse agent vertelde in een hoorzitting over geweld tegen hulpverleners over zijn mishandeling tijdens Oud en Nieuw.





Ook de politievakbond ANPV vindt de snelle invoering van de bodycam noodzakelijk. 'In Groot-Brittannië heeft dat geleid tot een enorme daling van het geweld tegen politiemensen', aldus Geert Priem van de bond.

Toet heeft het gevoel dat er naar hem is geluisterd en hij hoopt dat de Kamer iets doet met zijn pleidooi voor de invoering van bodycams . Met zo'n camera op de schouder kan er geen discussie meer zijn over gebeurtenissen en zullen mensen zich eerder bedenken voor ze geweld gebruiken, denkt Toet.