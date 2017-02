Wieteke van Dort weer op de planken, dit keer met Javaans stuk

Wieteke van Dort als Tante Lien

L'Histoire du Soldat gaat over een soldaat die zijn ziel aan de duivel verkoopt in ruil voor een boek dat de beurskoersen voorspelt. Regisseur Gerard Mosterd maakte de eerste Javaanse versie van het stuk, dat drie jaar lang in Indonesië uitverkochte zalen trok.Van Dort speelt de verteller in het theaterstuk. Drie van Java's meest vooraanstaande traditionele dansers nemen de overige rollen voor hun rekening.De Haagse actrice werd in 1943 in Indonesië geboren en verhuisde in haar tienerjaren naar Den Haag. Ze maakte later carrière als cabaretière, actrice en zangeres . Van Dort is vooral bekend door de tv-programma's De Stratemakeropzeeshow, J.J. De Bom voorheen De Kindervriend en De Late Late Lien Show.In 2012 onderging ze een hartoperatie . Na een lang ziekbed gaf ze mondjesmaat nog optredens.