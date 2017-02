Het puttertje van het Mauritshuis gaat online

DEN HAAG - Het puttertje, het wereldberoemde schilderij van Carel Fabritius dat in het Mauritshuis hangt, heeft sinds donderdag een eigen website. Daar zijn allerlei verhalen te vinden over het afgebeelde vogeltje en de kunstenaar. Het Haagse museum wil het schilderij met beeld, geluid en animaties tot leven brengen en wereldwijd nog meer onder de aandacht brengen.

Het vogeltje was al heel populair. Zo wijdde de bekende schrijfster Donna Tartt één van haar boeken aan het geschilderde distelvinkje en gebruikte het schilderij als cover voor haar boek. De componist Antonio Vivaldi schreef speciaal een fluitconcert over het vogeltje en noemde het Il Gardellino' (De distelvink).De distelvink werd vroeger gehouden als huisdier en dankt zijn bijnaam aan een kunstje. Ze konden hun eigen water putten door een emmertje, ter grootte van een vingerhoed, in een waterbakje te legen.Het Mauritshuis is van plan nog meer topstukken uit te lichten met een eigen website.