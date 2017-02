Vluchtelingen als 'vaste collectie' in Humanity House Den Haag

DEN HAAG - De vernieuwde ervaringsreis in het Haagse museum Humanity House is een bijzondere tentoonstelling waarin acht mensen uit acht delen van de wereld als ‘vaste collectie’ zijn geadopteerd. De tentoonstelling is donderdagmiddag officieel geopend en geeft volgens het museum een uniek kijkje in het leven van de vluchtelingen.

De vluchtelingen variëren in leeftijd van 12 tot 45 jaar en hebben allen een indrukwekkend verhaal te vertellen. De overeenkomst tussen hen is dat ze zijn gevlucht en in Nederland zijn beland.



Humanity House-directeur Lisette Mattaar benadrukt de educatieve en maatschappelijke bijdrage van dit initiatief. 'Door de ervaringsreis krijgt jong en oud de kans om zich te verplaatsen in het leven van iemand die op de vlucht is voor oorlog en conflict. Wij hopen dat de tentoonstelling mensen bewust maakt van het feit dat een goed leven niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Hopelijk zet dit aan tot begrip, respect en hulpverlening voor deze kwetsbare groep in de maatschappij.'



Zelf ervaren



Je kruipt eerst letterlijk in de huid van een vluchteling en voelt zelf hoe het is om in een oorlogs- of conflictsituatie te belanden. Daarna ontmoet je de mensen die dat in het echt hebben ervaren. Zoals de 33-jarige Nigeriaan Bruce Cerew, die als kindsoldaat een oorlog meemaakte en de 17-jarige Irakees Akhrat Selevani die deelt hoe het voor haar was om acht jaar lang in allerlei Nederlandse asielzoekerscentra te wonen en te wachten.



Na de tentoonstelling kun je actief meedenken en meedoen en kun je je vragen en ideeën over humanitaire vraagstukken kwijt.