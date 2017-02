Politie Zuiderpark zet beste rechercheurs op Cupido-zaak

DEN HAAG - Agenten van het politiebureau Zuiderpark in Den Haag spelen graag voor Cupido, zo vlak voor Valentijnsdag. Met de oproep 'Gezocht: leuke collega' proberen ze voor de Haagse Kimberly een date te regelen met die 'hele aardige motoragent'.

Kimberly is namelijk op zoek naar de motoragent die haar donderdag ter hoogte van het Zuiderpark staande hield. 'Het was een leuk gesprek en je vroeg zelfs of je ook welkom was op mijn verjaardagsfeestje! :-)', schrijft ze in haar oproep op Facebook. 'Misschien, wanneer je geen vriendin hebt, wil je wat met me drinken :-). Ik durfde het niet te vragen en nu achteraf heb ik spijt!'De agenten van bureau Zuiderpark zagen de oproep en zijn de beroerdste niet. 'Beste Kimberly we hebben onze beste rechercheurs op de zaak gezet en gaan die motoragent voor je vinden!', reageren ze op Facebook.