Eigenaar pand Leidse seksclub Tropical Heat stapt naar de rechter

Foto: Omroep West

LEIDEN - Het pand Herenstraat 7 in Leiden, waarin seksclub Tropical Heat is gevestigd, wordt voorlopig niet uitgebreid. Voor de bouwplannen is een 'verklaring van geen bedenkingen’ nodig, maar de gemeenteraad voelt daar niets voor, bleek donderdagavond in een commissievergadering. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden wil wel een vergunning afgeven. De eigenaar van het pand, Terpsma, stapt nu naar de rechter.





Volgens de architect is de uitbreiding van het pand ‘in lijn met de bebouwing in de omgeving’. In zijn ontwerp komt er aan de voorkant en de achterkant een verdieping bij. Ook wordt het gebouw verbreed. Hoornweg wijst erop dat dit misschien niet past binnen het bestemmingsplan, maar dat dit slechts ‘een richtlijn’ is.



In het pand is op dit moment seksclub Tropical Heat gevestigd. Lang is gedacht dat de bouwplannen een uitbreiding van de seksclub zouden betekenen, maar volgens de architect komen er wooneenheden, geen peeskamers. 'De eigenaar van het pand is niet de uitbater van de seksclub', laat architect Stephen Hoornweg weten aan mediapartner Unity.