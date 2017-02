Gewonde bij ongeluk op A13 ter hoogte van Delft

Foto Regio 15

DELFT - Bij een ongeval op de A13 richting Rotterdam ter hoogte van de afslag Delft-centrum is in de nacht van donderdag op vrijdag een gewonde gevallen.

Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto's ter hoogte van Ikea op elkaar. In verband met werkzaamheden waren op dit punt twee rijstroken afgesloten. De bestuurder van de voorste auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de nieuwssite Regio 15. Door het ongeval was de hele weg richting Rotterdam enige tijd afgesloten.