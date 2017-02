Twee katten overleden na brand in woning in Moordrecht

Foto AS Media

MOORDRECHT - Bij een brand in de keuken van een huis op het Thorbeckeplein in Moordrecht zijn donderdagavond twee katten omgekomen. Dat meldt AS Media. De bewoners hebben zichzelf in veiligheid kunnen stellen.

Toen de brandweer aan kwam sloegen de vlammen al uit het pand. De achterpui van de woning werd gesloopt om het vuur te blussen. Er kwam veel rook vrij. Brandweermannen troffen in het pand twee katten aan en hebben geprobeerd via ademlucht de katten nog te redden maar dat is niet gelukt. Twee honden waren al door de bewoners uit het huis gehaald. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een frituurpan. De schade aan de woning in groot.