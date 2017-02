Freek Vonk na weekend weer naar huis na haaienbeet

Freek Vonk na een operatie in het ziekenhuis in Miami (Foto: Freek Vonk)

LEIDEN - Goed nieuws voor Freek Vonk. De Leidse bioloog mag dit weekend naar huis, schrijft hij op Facebook.

Vonk werd vorige week gebeten door een haai voor de kust van de Bahama's. Hij werd meteen naar het ziekenhuis in Miami gebracht en lag drie uur lang onder het mes. Inmiddels gaat het weer goed met hem. Volgens de chirurg zien zijn hechtingen er goed uit en zijn er geen infecties.Maandag mogen de hechtingen, meer dan honderd, eruit. 'Zijn er vrijwilligers die dat voor me willen doen?', vraagt Vonk op Facebook.De bioloog deed onderzoek naar Caribische rifhaaien toen hij in zijn arm werd gebeten . Zijn zenuwen raakten zwaar beschadigen