Haagse Kimberly op zoek naar knappe motoragent: 'Het was eigenlijk heel gezellig'

DEN HAAG - 'Een knappe man.' Zo omschrijft de 28-jarige Kimberly de motoragent die haar donderdagmiddag staande hield bij het Haagse Zuiderpark. De Haagse wilde deze knapperd graag nog een keer zien en was naar hem op zoek. Hoe hij eruit ziet? 'Ik denk dat hij blauwe ogen heeft', zei ze op Radio West.

Kimberly was overdonderd door alle reacties die op haar Facebook-oproep binnenkwamen. Ze kreeg talloze berichtjes en vriendschapsverzoeken. Zelfs politiebureau Zuiderpark besloot haar te helpen met zoeken en heeft 'de beste rechercheurs op de zaak gezet', aldus de politie op Facebook.De Haagse werd donderdagmiddag aangehouden door de motoragent van wie ze de naam niet weet. 'We raakten aan de praat en het was eigenlijk heel gezellig. Het gesprek ging vanzelf', zei een vrolijke Kimberly. De agent nodigde zichzelf uit voor haar verjaardagsfeestje.Politiebureau Zuiderpark schreef op Facebook dat Kimberly hem uitnodigt voor een drankje. 'Maar dat is niet zo. Ik ben daar veel te schijterig voor, ik durf dat helemaal niet aan hem te vragen.'Waarvoor Kimberly werd aangehouden wil ze niet zeggen. 'Daar ga ik liever niet op in.' Wel hoopt ze iets van de sexy motoragent te horen. 'Als hij een vrouw of vriendin heeft, is dit natuurlijk heel lastig en dat is ook niet mijn bedoeling geweest. Het is afwachten.'Helaas had de romance tussen Kimberly en de agent dus geen happy end