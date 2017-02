Knappe motoragent wil niet afspreken met Haagse Kimberly

DEN HAAG - Pech voor de 28-jarige Kimberly uit Den Haag. De date die ze voor ogen had met de knappe motoragent die haar staande hield, zit er niet in. 'Helaas moet cupido zijn pijlen op iemand anders richten', zegt een woordvoerder van Politiebureau Zuiderpark.

De Haagse werd donderdagmiddag aangehouden bij het Haagse Zuiderpark. Ze praatten wat en hadden het 'eigenlijk heel gezellig' . Eenmaal thuis besloot ze hem graag nog eens te zien en plaatste een oproep op Facebook. Politiebureau Zuiderpark hielp haar mee zoeken en zette 'zijn beste rechercheurs op de zaak' De knappe agent heeft zich inmiddels gemeld bij het bureau en heeft laten weten dat hij zich erg gevleid voelt en haar oproep heel leuk vindt. Toch gaat hij niet op haar verzoek in. Waarom dat is, kan de woordvoerder niet zeggen.Waarvoor Kimberly werd aangehouden, wil ze niet zeggen. 'Daar ga ik liever niet op in.'