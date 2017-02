'Vluchtauto' aanslag kapper Enschede in Moordrecht gestolen

Politie (archieffoto)

MOORDRECHT - Een zwarte Seat die vorige week donderdag in brand werd gestoken in Hengelo, is begin december gestolen in Moordrecht. RTV Oost meldt dat de politie niet uitsluit dat de auto is gebruikt door de dader die eerder vorige week een kapper in Enschede in brand stak.





De zwaar gewonde kapper ligt nog in het ziekenhuis. De kapper werd ruim een week geleden door een onbekende man met vloeistof overgoten en in brand gestoken. Het motief is nog onduidelijk.



Na de aanslag op de kapper stapte de dader bij iemand in een zwarte Seat. Het zou kunnen dat de gevonden, uitgebrande Seat de vluchtauto was, meldt de politie in het programma Onder de Loep van RTV Oost