Eerste herbouwde huizen na kraanongeluk Julianabrug in Alphen bijna opgeleverd

ALPHEN AAN DEN RIJN - Anderhalf jaar na het kraanongeluk met de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn worden deze maand de eerste verwoeste huizen opgeleverd. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Op de plek waar op 3 augustus 2015 een van de hijskranen het dak van een twee-onder-één-kap-woning doorboorde, zijn twee nieuwe woningen gebouwd. De oplevering van deze woningen is in de tweede helft van februari.Inmiddels is ook begonnen met de nieuwbouw van de gesloopte huizen, appartementen en bedrijven aan de Oude Rijn-kant van de Hooftstraat.