Westlandse Kampioenschappen KassieBouwen stopt

WESTLAND - De Westlandse Kampioenschappen KassieBouwen in het Westland gaan niet door. Dit jaar stond de zevende editie gepland, maar volgens de organisatie zou er door ingrijpende aanpassingen zoveel druk op het team ontstaan, dat het niet meer haalbaar is om door te gaan.

Het 'WK' KassieBouwen is een strijd tussen professionele kassenbouwers. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk een hobbykas in elkaar te monteren.De eerste wedstrijd vond plaats in 2011, naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van ontwikkelingshulporganisatie De Zaaier uit Maasdijk. Het was direct een succes en vervolgens werd besloten er een jaarlijks evenement van te maken.