Nieuw soort stoplicht speciaal voor de smartphonegebruiker, Bodegraven heeft de primeur

+Lichtlijn (Foto Gemeente Bodegraven)

BODEGRAVEN - De gemeente Bodegraven heeft de primeur met een nieuw soort stoplicht, de +Lichtlijn. Dit is een verlichte strip op de grond die rood of groen wordt. De strip is speciaal bedoeld voor smartphonegebruikers, die kijken namelijk altijd richting de grond.

Het is een beetje de omgekeerde wereld, vindt ook Mark Hofman van HIG Traffic Systems, dat het systeem ontwikkelde. 'Maar smartphonegebruik door voetgangers en fietsers is een groot probleem. Zo moeten trams in Den Haag regelmatig een noodstop maken omdat iemand op zijn smartphone kijkt in plaats van naar verkeerslicht.'



Wethouder Kees Oskam: 'Bij deelname aan het verkeer laten mensen zich steeds vaker afleiden door de smartphone. De aantrekkingskracht van social media, games en WhatsApp is groot. Als overheid kunnen we deze trend waarschijnlijk niet gemakkelijk keren, maar we willen er wel op anticiperen.'



Andere gemeentes



Het is nog een pilotproject, maar Hofman verwacht dat we ze ook wel op andere plekken terug gaan zien. 'We hebben nu al verschillende telefoontjes gehad van gemeentes die ook op zoek zijn dit soort naar oplossingen bij gevaarlijke kruisingen.'