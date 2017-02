Loempiakar gestolen in Oegstgeest

De gestolen loempiakar. (Foto: Facebook / Bich Bui)

OEGSTGEEST - Op de Lange Voort in Oegstgeest zijn voorlopig even geen loempia's meer te koop. De loempiakar van Bich Bui is afgelopen week gestolen. Dat meldt de loempiaverkoopster op Facebook.





Op Facebook vraagt ze of iemand iets verdachts heeft gezien. Mensen kunnen via Facebook of Twitter contact met haar opnemen.



LEES OOK: Haagse Markt weigert bekende Loempia Express, eigenaresse voelt zich bedrogen door gemeente

Bui staat iedere vrijdag en zaterdag met haar kar op de Lange Voort. Vanaf zaterdagavond stond de kar gestald op een parkeerplek op de Almondeweg. Bui vermoedt dat de wagen tussen zaterdagavond en donderdag is gestolen.Op Facebook vraagt ze of iemand iets verdachts heeft gezien. Mensen kunnen via Facebook of Twitter contact met haar opnemen.