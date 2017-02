Vrachtwagenchauffeur wordt onwel en crasht op Erasmusweg Den Haag

DEN HAAG - Op de Erasmusweg in Den Haag is vrijdagochtend een vrachtwagen van de weg geraakt en gecrasht. Volgens de politie heeft de chauffeur waarschijnlijk een hartstilstand gehad.

De vrachtwagen raakte van de weg via de middenberm, reed vervolgens een lichtmast omver, ramde een geparkeerde auto en kwam daarna tot stilstand, net voor een sloot. De chauffeur werd op straat gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk hoe hij er nu aan toe is.De Erasmusweg moest na het ongeluk enige tijd worden afgesloten in de richting van het Erasmusplein.