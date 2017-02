Katwijk gaat klinkers opruwen om valpartijen te voorkomen

Foto: Shirley de Jong / Flickr

KATWIJK - De klinkers op de Badstraat en de Voorstraat in Katwijk aan Zee zijn te glad. Er is vorig jaar volgens de gemeente een onbekend aantal fietsers uitgegleden. Daarom worden de klinkers opgeruwd.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de klinkers niet stroef genoeg zijn en dat vooral fietsers er last van hebben als ze een bocht nemen. Uit tests blijkt dat het opruwen goed helpt tegen de gladheid.



Na het opruwen gaat de bestrating bovendien langer mee. De werkzaamheden beginnen in maart en zullen maximaal twee weken duren.