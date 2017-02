Knappe Haagse motoragent wil toch koffie drinken met Haagse Kimberly

Den Haag - Het tragische liefdesverhaal van de Haagse Kimberly en haar knappe motoragent krijgt toch nog een positieve wending. Na een staandehouding liet Kimberly via Facebook weten dat ze de politieman wel zag zitten, maar de agent sloeg haar verzoek tot een date af. Nu heeft hij zich toch bedacht: hij heeft Kimberly uitgenodigd voor een kop koffie op het bureau.

Kimberly hoeft zich volgens de politie geen zorgen te maken over de oproep om zich op het bureau te melden: "Niet voor verhoor, gewoon voor de gezelligheid."Volgens een politiewoordvoerder vond de knappe motoragent het toch een beetje lullig dat nu op allerlei nieuwssites staat dat Kimberly door hem is afgewezen. Hij wil daarom graag nog even met haar kletsen.Geen echte date dus, maar wellicht bloeit uit de koffie-afspraak toch wat moois op.Kimberly werd donderdag aangehouden door een knappe motoragent en kreeg later spijt dat ze toen geen actie had ondernomen. Daarom ging ze via Facebook naar de politieman op zoek