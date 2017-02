Rijksmuseum van Oudheden in Leiden verrast met cheque van half miljoen

Foto: Jacob Jurgen Lodder

LEIDEN - Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is donderdagmiddag verrast met een cheque van de BankGiro Loterij van 522.000 euro. Ambassadeur Albert Verlinde overhandigde de cheque aan museumdirecteur Wim Weijnland die op dat moment een rondleiding gaf aan D66-lijsttrekker Alexander Pechtold.

Het geld is bedoeld om de Tempelzaal in het museum om te toveren tot een podium voor museumbezoekers, ontvangsten, congressen en presentaties. 'Dit is een droom die uitkomt!', zegt directeur Wim Wijnland. 'In 2018 bestaan wij tweehonderd jaar. Dat vieren we groots met drie jubileumtentoonstellingen en -geheel toepasselijk- met tweehonderd avondopenstellingen. Met deze schenking kunnen we meer eenheid tussen de zaal en de tempel creëren.'



De schenking voor de entreezaal komt bovenop de 200.000 euro die het Rijksmuseum van Oudheden als vaste culturele partner van de BankGiro Loterij in 2017 ontvangt.