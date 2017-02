Vlog Deborah Cameron: Make Nederland Great Again' #TK2017

DEN HAAG - 'Wilders is een dramaqueen', 'Rutte liegt en bedriegt', 'Asscher roept maar wat' en 'Hef DENK op'. De verkiezingsstrijd is losgebarsten en dat is te merken ook. Verschillende partijen doen hun best voor de stem van de blanke boze man.

'Onzin!', zegt Deborah Cameron uit de Haagse Schilderswijk. Ze is optimistisch en vrolijk; een echte powervrouw die niet wil meedoen met het huidige klimaat van zeuren, schelden en moddergooien. Ze is 34 lentes jong en in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017, neemt ze de afgelopen politieke week door. En dat doet ze op een positieve manier.'Hi beautiful!', zo stelt ze zich voor in haar eerste vlog. Een fijne binnenkomer van Deborah. Ze heeft alle reden om positief te zijn: vorig jaar won ze de titel Miss Black Hair Nederland. Ook op het Hague On Tube Festival ging ze er met de hoofdprijs vandoor. De Haagse powervrouw is op dit moment sociaal werkster en verwelkomt bezoekers in het Haagse theater De Vaillant.In haar tweede vlog bespreekt Deborah de PVV. De PVV heeft de afgelopen week wel een lesje geleerd. De heer Wilders wilde namelijk reclame maken in Rotterdam. Hij wilde op een tram de tekst 'stop de islam' zetten. Maar de RET zei: 'Nee, meneer. Dat gaan we niet doen.' Ik applaudisseer daarvoor. Ik zou zeggen, in de woorden van de heer Wilders: laten we Nederland Great Again maken en laten we onze multiculturele samenleving omarmen.'Deborah heeft een les voor iedereen in Nederland: 'We moeten met elkaar in gesprek gaan, meer van elkaar leren en wederzijds respect hebben - ongeacht geloof. Laten we allemaal gaan stemmen! We can make a difference en make Nederland Great Again.'