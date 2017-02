'Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen klaar in 2022'

Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - De complete herinrichting van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen kan in 2022 klaar zijn. Dat zei Marcel Scheffers van bouwer VolkerWessels vrijdagmorgen bij de ondertekening van de contracten.

Onder aanvoering van het bouwbedrijf gaat het gebied voor 100 miljoen euro op de schop. In totaal gaat het om 85.000m2. Blikvanger wordt een hotel van twaalf verdiepingen. De duindijk die er nu ligt wordt deels afgegraven zodat er wandelpaden en een parkeergarage kunnen worden aangelegd. In het nieuwe duinlandschap komen verschillende gebouwen die van alles met vis te maken hebben.



Volgens wethouder Karsten Klein van de gemeente Den Haag is deze vrijdag een historische dag voor Scheveningen. ‘We hebben afgezien van plannen om ook woningen te bouwen in de haven,' zegt hij. ‘Vissers zijn de belangrijkste sector voor Scheveningen en het gaat goed.'





Visafslag



De visafslag doet het economisch gezien ook goed, zegt Johan van Nieuwenhuijzen van exploitant United Fish Auctions. Maar met het pand zelf gaat het minder goed. ‘Het is oud en moet dringend gerenoveerd worden. Als het aan ons ligt beginnen we volgend jaar en kunnen we in 2018 klaar zijn.' Het gebouw behoudt zijn karakteristieke vorm. Wel wordt er een stuk aangebouwd. Kosten: ongeveer 10 miljoen euro.



Bij het maken van de plannen voor het Noordelijk Havenhoofd is geprobeerd toerisme en vis-gerelateerde bedrijvigheid te combineren. De initiatiefnemers vinden dat dat is gelukt. De bestemmingsplannen en een groot deel van de benodigde vergunningen zijn inmiddels aangepast of verleend. Daarom denkt wethouder Klein dat alles op tiojd klaar zal zijn en er dus in 2022 een compleet nieuw Noordelijk Havenhoofd zal zijn.