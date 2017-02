Onderzoekers TU Delft werken aan perfecte sportrolstoel

Foto: Archief

DELFT - Onderzoekers van de TU Delft gaan de bewegingen van de sportrolstoelen tijdens het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament in Rotterdam vastleggen.

Doel van de meting is om meer inzicht te krijgen in de verbinding tussen de atleet en de rolstoel. Hiermee proberen onderzoekers Daan Bregman en Rienk van der Slikke uiteindelijk de perfecte rolstoel te ontwikkelen.



Met drie sensoren op de rolstoel worden alle rolstoelbewegingen in kaart gebracht. De sensoren wegen maar 22 gram, dus door het lichte gewicht ondervinden de spelers er geen hinder van. Het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament wordt gehouden van 14 tot en met 18 februari in Rotterdam Ahoy.