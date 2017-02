Witte wereld dit weekend: lokaal 1 tot 3 centimeter sneeuw verwacht

REGIO - De kans is groot dat er zaterdagmiddag en avond wat sneeuw valt in onze regio. Dat verwacht weerman Huub Mizee.

Lokaal valt er 1 tot 3 centimeter sneeuw. Volgens de weerman kan de hoeveelheid sneeuw per plaats verschillen, 'maar het wordt wel wit morgen'. In de loop van zaterdagmiddag komt de sneeuw vanuit het zuiden van Nederland opzetten. 'Er is dan kans op wat sneeuw tot in de avond.' De temperatuur komt zaterdag maar net boven nul uit, waardoor de sneeuw blijft liggen.Zondagochtend vroeg kan de sneeuw overgaan in ijzel. Daardoor ontstaat het gevaar voor spekgladde wegen. Volgens de weerman komt de temperatuur in de loop van zondagmiddag boven nul uit, waardoor de eventuele gladheid weer verdwijnt.Volgende week klimt de temperatuur langzaam uit het dal. Op woensdag kan het lokaal 10 graden worden. In de nachten moeten we voorlopig nog rekening houden met nachtvorst, waardoor de gladheid nog niet helemaal is verdwenen.