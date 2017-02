Meldpunt enge plekken: veel meldingen van donkere fietspaden en duistere tunnels

DEN HAAG - Bij het 'meldpunt 'enge plekken' van Omroep West zijn al tientallen reacties binnengekomen. Het gaat vooral om meldingen van slecht verlichte fietspaden, donkere tunneltjes en afgelegen parken. Het meldpunt blijft voorlopig in de lucht dus: kom maar op met je enge plekken.

'De fietsbruggen en tunneltjes van Leidschenveen naar Voorburg zijn doodeng en stil, brrr…', schrijft Vera van Hooij. 'De verlichting is er slecht. Als er een delict gepleegd wordt en de politie vraagt of je iets gezien hebt van de daders, dan kan je geen beschrijving geven omdat het zo donker is.'Ook het fietspad dat onder het Prins Clausplein loopt en de Haagse wijk Ypenburg met het centrum van Den Haag verbindt, wordt genoemd. De alternatieve route, via de Hoornbrug en de tunnel bij het gebouw van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is volgens Linda Berkmeijer niet veel veiliger.De Handelskade in Rijswijk is een andere plek die bij het meldpunt terecht is gekomen. 'In de avond vanaf de tram langs de beboste begraafplaats richting Populierlaan, brrr..' schrijft Elize Hoogvliet. Ze heeft ook een suggestie om het probleem op te lossen: 'Een verlichte stoep aan de waterkant van de haven misschien?'De tunnel bij het museum Corpus in Leiden is ook aangewezen als enge plek. 'Verder zijn alle tunnels in de Merenwijk in Leiden eng, net als de Broekweg, langs het spoor', schrijft Helen Valk.'Het vlietpark in Wateringse Veld is erg donker', schrijft Colinda Jansen. Misschien wat lantaarnpalen plaatsen, want ik ontwijk deze plek zodra het donker wordt.'De Haagse VVD wil beginnen met het doorlichten van enge plekken in Loosduinen, bijvoorbeeld het Daltonplantsoen. De situatie is kenmerkend voor de andere onveilige locaties, die met elkaar gemeen hebben dat het er donker en - vaak - bebost is. Hierdoor voelt het voor de bewoners 'unheimisch' aan.Alle meldingen die we binnen krijgen, bundelen we en daar gaan we mee naar de verantwoordelijke bestuurders.