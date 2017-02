Uitslaande brand in huis in Zoeterwoude

Foto: AS Media

ZOETERWOUDE - In een woning aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude heeft vrijdagmiddag een brand gewoed. Dat meldt de brandweer. De brand is inmiddels onder controle. Het dak is deels verwijderd om goed te kunnen nablussen. De schade aan het pand is groot.





In pand naast de brand zat een Engelse bulldog. De brandweer wist het beestje



Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werd aangeraden ramen en deuren dicht te houden. De politie waarschuwde ook weggebruikers voor mogelijke wegafsluitingen.











