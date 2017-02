Hondje gered bij brand in Zoeterwoude

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De brandweer heeft vrijdag een hond gered bij een flinke brand in een woning in Zoeterwoude. De Engelse bulldog zat vast in een pand vlak naast een brandend woonhuis aan de Hoge Rijndijk. Brandweermedewerkers wisten het dier in veiligheid te brengen.





De brand in de woning aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude is inmiddels onder controle.

Volgens de brandweer maakt het dier het goed en heeft hij van de hulpdiensten wat water gekregen. In eerste instantie leek het erop dat de hond veilig was in het pand naast de brandende woning. Toch wilde de brandweer het zekere voor het onzekere nemen. Een team met hondengeleiders ging naar binnen om de hond te zoeken. Omwonenden wordt wel aangeraden ramen en deuren dicht te houden