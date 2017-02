Onrust in Haagse uitgaansleven: salsa-avonden gestopt vanwege geluidsoverlast

De Boterwaag stopt met de salsa-avonden vanwege klachten over geluidsoverlast (Foto: Facebook Boterwaag)

DEN HAAG - Er is grote onrust in het Haagse uitgaansleven. Door de strenge handhaving van de geluidsnormen in de Haagse binnenstad dreigen kroegen in het centrum te moeten sluiten. De traditionele salsa-avonden in De Boterwaag zijn al gestopt na een boete van 5.000 euro door gemeente vanwege geluidsoverlast.

Sinds enige tijd is de gemeente strenger op geluidsnormering. Bij iedere klacht van een buurtbewoner krijgt de eigenaar van de betreffende kroeg een bezoek. 'Het probleem is dat de norm van 40 db niet haalbaar is in een horecagebied. Het is hierbinnen 70 db, 40db haal je als je fluistert in een bibliotheek op vijf meter afstand', zegt Maarten Hinloopen van De Boterwaag.



Volgens de eigenaar van De Boterwaag was er geen andere optie dan te stoppen met de salsa-avonden. 'De Boterwaag is een rijksmomument. Daarom is isoleren geen optie. Hier gelden dezelfde regels als voor wijken zonder kroegen. Dat kan niet. Er zit niets anders op dan salsa-avonden te stoppen', aldus Hinloopen.



'Politiek wil meer reuring'



Hinloopen baalt van het tegenstrijdige signaal van de gemeente. 'De politiek zegt dat ze vooral meer reuring in de stad hebben, maar ze handhaven een norm waaraan we niet kunnen voldoen', zegt hij geprikkeld.



