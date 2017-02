100 jaar De Stijl: tentoonstelling Mondriaan en Van der Leck in Gemeentemuseum Den Haag

Victory Boogie Woogie

DEN HAAG - Rood, geel en blauw. Veel meer kleuren zal je in de nieuwe tentoonstelling van het Haagse gemeentemuseum niet tegen komen. Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de kunstbeweging De Stijl is opgericht. De twee belangrijkste leden van deze beweging waren de Nederlandse kunstenaars Piet Mondriaan en Bart van der Leck. Het museum stelt een deel van hun werk nu tentoon.





‘Het is abstracte kunst. Dat wil zeggen dat wat we zien, is wat we zien’, vertelt conservator Hans Hanssen van het Gemeentemuseum.



Bezoek van de koning



De tentoonstelling wordt zaterdag officieel geopend door koning Willem Alexander. Vanaf zondag kan het publiek het werk bewonderen.



LEES OOK: Leiden staat een jaar lang in het teken van 100 jaar De Stijl

LEES OOK: Koning Willem-Alexander opent '100 jaar De Stijl' in Gemeentemuseum Den Haag

De kunstwerken van De Stijl vormen nu nog een grote inspiratiebron voor internationale architecten, vormgevers en kunstenaars. En dat terwijl hun werken slechts bestaan uit blokken met primaire kleuren.‘Het is abstracte kunst. Dat wil zeggen dat wat we zien, is wat we zien’, vertelt conservator Hans Hanssen van het Gemeentemuseum.De tentoonstelling wordt zaterdag officieel geopend door koning Willem Alexander. Vanaf zondag kan het publiek het werk bewonderen.

Door: Redactie Correctie melden