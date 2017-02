Barend eert zijn joodse familie met speciale stoeptegels in Den Haag

Bernard van Leeuwen bekijkt zijn struikelstenen (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Ze vallen erg op. Goudkleurige steentjes die tussen de gewone stoeptegels liggen. Het zijn zogeheten struikelstenen met namen van joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn weggevoerd en niet meer terug zijn gekomen. Barend van Leeuwen laat deze week negen van deze stenen plaatsen, om zijn familie te eren. De eerste drie werden vrijdagmiddag geplaatst in de stoep van de Haagse Falckstraat.

'In deze straat woonden mijn grootouderds, en hun dochter. Vanaf hier zijn ze ook meegenomen naar Auschwitz, waar ze zijn overleden', vertelt van Leeuwen. De steentjes worden door de Duitse kunstenaar die ze heeft ontworpen in de stoep geplaatst. Als ze er eenmaal liggen is van Leeuwen eerst even stil: 'Het is eigenlijk een heel dubbel gevoel. Ik ben erg emotioneel, maar ook heel blij dat ze er nu liggen.'



Als kind vertelden zijn vader en opa nooit over de oorlog: 'Als ik vroeg naar het serienummer dat op mijn opa's arm stond, zei hij dat het zijn telefoonnummer was. Pas veel later kwam ik erachter dat het met de oorlog te maken had.'



Familiegeschiedenis



Uit interesse is hij zich meer gaan verdiepen in het verleden van zijn opa. Hij ontdekte dat hij veel familie had die tijdens de oorlog is overleden. Met de stoeptegels wil hij die familie eren.



