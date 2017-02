Haagse politiek: 'Verhuis casino Scheveningen niet naar Leyweg vanwege Legoland'

Foto: ANP Artist impression. Bron: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - Het enthousiasme voor de komst van attractiepark Legoland naar Scheveningen is getemperd. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad zet grote vraagtekens bij de voorwaarden waaronder het gemeentebestuur de attractie naar de badplaats wil halen. Vooral de mogelijke verhuizing van één van de casino's naar winkelcentrum Leyweg stuit op verzet.

Vorige week kondigden de wethouders Boudewijn Revis (VVD) en Karsten Klein (CDA) aan dat Scheveningen een Legoland Discovery Centre krijgt. Dat is een indoor lego-attractiepark. Het moet komen op de plek waar nu nog het casino Vitalizee zit, tussen het Kurhaus en Sea Life in. Het casino moet dus weg om plaats te maken voor Legoland. Dit casino verhuist naar een plek langs de A13.



Maar daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders ook Hommerson casino op Scheveningen de ruimte geven om te vertrekken. Voor dit casino is winkelcentrum Leyweg als alternatieve plek aangemerkt.



Verspreiden over de stad



Volgens het college past de verhuizing van beide casino's in de visie van Den Haag om gokhuizen meer over de stad te verspreiden. 'Den Haag heeft op dit moment zeven speelautomatenhallen, waarvan er vier op Scheveningen zijn gevestigd. Dat is een te grote concentratie in de badplaats', schrijft het college in het raadsvoorstel.



Maar fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP Pieter Grinwis ziet de verhuizing helemaal niet zitten. 'Hommerson heeft niets met de komst van Legoland te maken', zegt hij. 'Ik snap best dat de casino's het gevoel hebben dat ze op Scheveningen op elkaars lip zitten, maar laat Hommerson buiten de deal met Legoland.'



'Geen casino in woonwijk'



Andere partijen zijn ook tegen de verhuizing van het casino naar winkelcentrum Leyweg. 'Wij zijn mordicus tegen', zegt fractievoorzitter Peter Bos van collegepartij HSP. Je moet geen casino in een woonwijk willen. Dat is de kat op het spek binden want je verlaagt de drempel voor mensen om te gaan gokken.'



Datzelfde vindt coalitiegenoot PvdA. PvdA-raadslid Bülen Aydin: 'Escamp is een kwetsbare wijk. Een casino in een woonwijk plaatsen is voor ons onbespreekbaar.' Ook collegepartij D66 zegt dat de verhuizing van het casino 'gevoelig ligt' bij de fractie.



Oppositie ook kritisch



Daarnaast komt er vanuit de oppositie kritiek. Groep de Mos juicht de komst van Legoland toe maar heeft grote twijfels bij de verhuizing van het casino naar de Leyweg.



'Want wordt de Leyweg beter van een casino?' vraag Groep de Mos raadslid Arjen Dubbelaar zich af.



'Casino trekt meer bezoekers naar winkelcentrum'



Maar het college vindt dat winkelcentrum Leyweg een goed alternatief is. 'Het toevoegen van breder aanbod in het winkelcentrum Leyweg beperkt de leegstand en brengt mogelijk nieuwe bezoekersstromen op gang, wat een aantrekkende werking kan hebben op de andere voorzieningen.'



Volgende week praat de Haagse gemeenteraad over het voorstel om Legoland naar Scheveningen te halen.