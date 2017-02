Jongeren van programma Tweede Kelder proberen 'fatsoenlijk te doen' na oproep PvdA

Foto: Tweede Kelder

DEN HAAG - In diverse Nederlandse kranten was vrijdag een paginagrote advertentie te zien van bekende Nederlanders. In de advertentie wordt opgeroepen ‘om niet langer stil te zijn’. Volgens de advertentie hecht een overgrote meerderheid van Nederland aan fatsoen.





De jongeren van het programma Tweede Kelder gingen met deze oproep aan de slag en besloten zelf de handen uit de mouwen te steken.



Bekijk de reportage hier:





De Tweede Kelder is een jongerenprogramma van Omroep West en Ziggo. Vanuit de kelder van het Binnenhof maken zij dagelijks een tv-programma in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen



LEES OOK: Ziggo en Omroep West brengen jongerenprogramma rond verkiezingen

De oproep is onder meer ondertekend door minister Lodewijk Asscher (PvdA), oud-burgemeester Job Cohen, acteur Jan Kooijman en komiek Howard Komproe.De jongeren van het programma Tweede Kelder gingen met deze oproep aan de slag en besloten zelf de handen uit de mouwen te steken.De Tweede Kelder is een jongerenprogramma van Omroep West en Ziggo. Vanuit de kelder van het Binnenhof maken zij dagelijks een tv-programma in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

Door: Redactie Correctie melden