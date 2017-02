Taxichauffeur rijdt op hol geslagen paard klem in Den Haag

Politie vind het paard op bij het Gemeentemuseum (Foto: Regio15)

Den Haag - Een vrouw (18) is vrijdagavond in de Scheveningse bosjes in Den Haag zwaargewond geraakt nadat ze van der paard was gevallen. Het dier nam vervolgens de benen.

Een taxichauffeur kreeg het paard bijna tegen zijn auto. 'Ik reed op de Scheveningseweg en toen kwam er ineens een paard uit het bos, die ging zo de weg op. Ik draaide me om en reed achter het paard aan.'



Bij het Gemeentemuseum hielp een andere automobilist het paard klem te zetten. 'Die hebben toen dat paard gepakt', vertelt de taxichauffeur.



Politie te paard



Een agent in burger die zelf ook paardrijdt heeft het dier naar een manege gereden.



Na een zoektocht door de Scheveningse bosjes werd de vrouw gevonden. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met haar is.