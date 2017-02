D66 kan het niet eens worden over hun nieuwe Haagse wethouder

DEN HAAG - De benoeming van Saskia Bruines tot wethouder in Den Haag, is nog geen gelopen race. Een groot aantal oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad ziet liever D66-raadslid Rachid Guernaoui als de opvolger van Ingrid van Engelshoven. D66 zelf is ook verdeeld over de kwestie. Dat melden meerdere bronnen in de Haagse gemeenteraad.

D66 maakte twee weken geleden bekend dat wethouder Saskia Bruines uit Leidschendam-Voorburg de beoogd opvolger is van de Haagse Ingrid van Engelshoven die op de kieslijst van D66 staat voor de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Uit negen kandidaten is unaniem voor Saskia Bruines gekozen’, staat in een persverklaring.Maar meerdere bronnen in het stadhuis melden dat de partij diep verdeeld is. Een deel van de fractie zou liever zittend raadslid Rachid Guernoui zien als wethouder. Landelijk leider Alexander Pechtold zou er zelfs aan te pas zijn gekomen om een openlijke crisis te bezweren.D66-fractieleider Robert van Asten zegt in een reactie ‘verbaasd’ te zijn door de berichten dat zijn partij is gespleten.‘Wij staan unaniem achter Saskia. Haar naam zal na afloop van de raadsvergadering dan ook naar buiten komen als nieuwe wethouder in Den Haag’, stelt hij. Guernaoui zelf wil helemaal niets kwijt over de kwestie.De vergadering over de opvolging van Van Engelshoven is aanstaande donderdag. Meerdere oppositiepartijen durven nu al openlijk te zeggen dat zij niet op Bruines gaan stemmen. Zij vullen dan op het stemformulier de naam van Guernaoui in.‘Wij zien helemaal liever geen opvolger voor Van Engelshoven’, zegt bijvoorbeeld Richard de Mos van de Groep de Mos. ‘Maar de tweede keuze is iemand die weet hoe de hazen lopen in het stadhuis. Dat is Rachid Guernaoui.’Ook Abdoe Khoulani van de Partij voor de Eenheid is helder: ‘Rachid is een degelijk raadslid. En wij hebben goed met hem kunnen samenwerken. Wij weten wat we aan hem hebben en Saskia Bruines kennen we niet. Ik ben daar heel pragmatisch in.’Andere partijen neigen ook naar Guernaoui, zoals GroenLinks. ‘Als hij zich kandidaat stelt, zou ik er serieus over denken’, aldus fractievoorzitter Arjen Kapteijns. ‘Hij zou het best kunnen. Veel raadsleden zijn wethouder geworden, waarom hij niet? Mijn sympathie heeft hij. Of hij mijn stem krijgt, weet ik nog niet.’De grootste oppositiepartij, de PVV, spreekt maandag over de kwestie. En de Groep Okcuoglu wil nog niets zeggen. ‘Ik wil nog even iedereen in spanning houden’, vertelt fractievoorzitter Mustafa Okcuoglu.ChristenUnie/SGP en SP hebben nog geen keuze gemaakt.Van de coalitiepartijen zeggen PvdA, VVD en CDA gewoon voor Bruines te stemmen. ‘Wij hebben maar één signaal. Dat is dat Bruines wordt voorgedragen. Dat volg je als trouwe coalitiepartner’, zegt PvdA-fractieleider Martijn Balster. Zijn CDA-collega Daniëlle Koster: ‘Ik zie geen reden om niet op mevrouw Bruines te stemmen.’De VVD reageert op dezelfde wijze, meldt fractievoorzitter Martin Wörsdörfer: ‘Er is voor ons geen reden om aan te nemen dat Saskia Bruines niet wordt voorgedragen en benoemd. De VVD is een betrouwbare coalitiegenoot.’ De Haagse Stadspartij is niet bereikbaar voor commentaar.Ondanks die officiële lezingen is er een complicatie. De stemming is geheim. Dus als een raadslid dus toch de naam Guernaoui invult, kan dat zonder dat achteraf is te controleren wie dat is geweest. En gezien de grote steun die hij heeft bij de oppositie hoeven maar enkele mensen uit een coalitiepartij dat te doen en Guernaoui wordt de nieuwe D66-wethouder in plaats van Bruines.Daarbij speelt ook mee dat er over een maand Tweede Kamerverkiezingen zijn en sommige mensen dit als een mooie gelegenheid zien om D66 in de problemen te brengen.