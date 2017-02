Woningoverval aan de Caan van Necklaan in Rijswijk

Overval aan de Caan van Necklaan in Rijswijk (Foto: Regio 15)

RIJSWIJK - Aan de Caan van Necklaan in Rijswijk zijn mensen thuis overvallen. De drie daders zijn na de overval op de vlucht geslagen.

Het slachtoffer is na de beroving onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een deel van de Caan van Necklaan werd na de overval afgezet. Het is niet bekend of de daders iets buit hebben gemaakt bij de overval.





