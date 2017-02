Kruidvat overvallen in Moordrecht

Kruidvat in Moordrecht overvallen (Foto: AS Media)

MOORDRECHT - Op de Kerklaan in Moordrecht is vrijdagavond de Kruidvat overvallen. Het is niet bekend of de overvaller een buit heeft meegenomen.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De overvaller is er vandoor gegaan, hij heeft donkere kleren aan. Hij is nog niet opgepakt.