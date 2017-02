A13 dicht na ongeluk door gladheid bij Delft

DELFT - De A13 bij Delft Noord is dicht na ongeluk door gladheid. De hele weg richting Den Haag is dicht. Automobilisten worden van de snelweg geleid.

Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn aanwezig. Een slachtoffer zat bekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. Die moest van een van auto's het dak verwijderen. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht.Het verkeer dat in de buurt van het ongeluk reed wordt er langs geleid. Op het moment van de botsing sneeuwde het op de A13.Rijkswaterstaat adviseert automobiliste om rustig te rijden en de rijstijl aan te passen vanwege het winterse weer. Wissel niet van rijstrook als dat niet nodig is en houd voldoende afstand, zegt Rijkswaterstaat.De politie denkt dat de A13 nog tot 23.30 uur dicht blijft. Het advies is om de afrit Delft Zuid te nemen.