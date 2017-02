2000 huishoudens zonder stroom in Schipluiden

(Foto: Omroep West)

SCHIPLUIDEN - Zo'n 2000 huizen in Schipluiden hebben vrijdagavond last van een stroomstoring. Rond 23.35 had een groot deel van Schipluiden weer stroom.









Monteurs van energiebedrijf Westland Infra proberen de storing te verhelpen. Het is niet bekend hoe de storing kon ontstaan. De politie surveilleert extra in de omgeving.