KNMI waarschuwt voor gladheid

Gladheid door sneeuw

DEN HAAG - Het KNMI waarschuwt zaterdag voor gladheid in Zuid-Holland. Het weerinsituut heeft code geel afgegeven. Code geel houdt in dat mensen alert moeten zijn. Ook in de rest van het land kan het glad zijn door sneeuw of door bevriezing van natte weggedeeltes.





Vrijdagavond werd de

'Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden', meldt Rijkswaterstaat. Een woordvoerder laat weten dat er vannacht in het land volop is gestrooid. Ook vandaag wordt er nog gestrooid, want er wordt meer sneeuw verwacht. 'Let goed op, pas je rijstijl aan en als je de weg niet op hoeft, wacht dan even', zegt de woordvoerder.Vrijdagavond werd de A13 bij Delft Noord afgesloten na een ongeluk door gladheid. Automobilisten werden van de weg geleid. Een slachtoffer zat bekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. De weg ging in de nacht van vrijdag op zaterdag weer open. Ook de A44 tussen Noordwijkerhout en Warmond was dicht na een ongeluk. Ook daar is de weg weer open.

Door: Redactie Correctie melden