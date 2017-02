Krantenbezorger rijdt ijskoud water in bij Leidschendam

(Foto: Regio15)

LEIDSCHENDAM - In een buitengebied van Leidschendam is een krantenbezorger zaterdagochtend met zijn auto het ijskoude water in gereden, meldt nieuwssite Regio15. De bestuurder had het erg koud, maar bleef verder ongedeerd.

De man bracht zijn kranten weg in een kleine auto. Omdat het gesneeuwd heeft en er in het gebied niet gestrooid was, gleed de bezorger met kranten en al weg.



Van de auto is weinig over. Het voertuig is total loss.