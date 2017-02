Jongen aangereden na sneeuwbal gooien in Kwintsheul

Foto: John van der Tol

KWINTSHEUL - De politie is op zoek naar de bestuurder van een zwarte bestelbus die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Kwintsheul een fietser heeft aangereden. Het is niet bekend hoe de jongen eraan toe is, meldt mediapartner WOS.

De jongen zou rond 0.45 uur sneeuwballen op auto's hebben gegooid en dat viel niet goed bij de bestuurder van een auto. Hij en wat vrienden die erbij waren kregen daarom een woordenwisseling met de bestuurder van de bus.



Daarna zou de automobilist een van de jongens opzettelijk hebben aangereden. Na de aanrijding ging hij er vandoor.



Door: Redactie