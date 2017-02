Valentijnsdag zorgt voor topomzet bloemensector

Foto: Archief

RIJNSBURG - Valentijnsdag, 14 februari, levert de bloemenhandel een van de drukste weken van het jaar op. De aanvoer van bloemen is deze week bijna verdubbeld ten opzichte van een normale week, meldt Royal FloraHolland met vestigingen in Rijnsburg en Westland.

Via de veiling zijn de afgelopen week ruim 300 miljoen bloemen en ruim 20 miljoen planten verhandeld. Er werd een omzet gedraaid van 140 miljoen euro, tegen gemiddeld 80 miljoen euro in een normale week. Honderd miljoen rozen, 120 miljoen tulpen en 23 miljoen chrysanten wisselden van eigenaar. Het merendeel wordt uitgeovoerd naar landen in West-Europa, vooral Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het populairst zijn rode rozen, tulpen en chrysanten.