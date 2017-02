Voorschoten wil dat inwoners meedenken over oplossen begrotingstekort

VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten wil dat inwoners mee gaan denken over de oplossing van het begrotingstekort. Voorschoten staat op dit moment onder financieel toezicht van de provincie.

Het college van burgemeester en wethouders wil nu een sluitende begroting opstellen voor de komende jaren. Die moet 31 maart klaar zijn en bij de provincie ingeleverd zijn. In een brief aan de inwoners stelt de gemeente dat inwoners, instellingen/verenigingen en ondernemers worden geconfronteerd met de gevolgen van aanstaande bezuinigingen. 'De focus moet daarom gericht zijn op een maximale inspanning om deze opgave met elkaar op te lossen.'De bijeenkomst is op 14 februari om 19:30 uur in Het Bondsgebouw aan de Leidseweg 108 in Voorschoten.