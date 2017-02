Kjeld Nuis uit Zoeterwoude wint wereldtitel bij schaatsen

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis heeft zaterdag voor het eerst in zijn carrière goud veroverd op de wereldkampioenschappen afstanden. De 27-jarige schaatser uit Zoeterwoude pakte in het Zuid-Koreaanse Gangneung goud op de 1000 meter. Hij zegevierde in 1.08,26.

Hij versloeg de Nederlander Kai Verbij uit Hoogmade. Die eindigde op de derde plaats en kreeg dus brons. Het zilver was voor de Canadees Vincent de Haitre.Kjeld Nuis is supertrots op zijn eerste échte grote prijs. 'Eindelijk. Dat is het goede woord', zei hij. 'Dit voelt zó goed, ik ben echt supertrots.' Nuis noemde zijn race bijna perfect. 'Op de laatste bocht na dan, maar wat maakt het uit. Ik was dit hele seizoen al de beste op deze afstand en ik heb nu dan die eerste internationale titel. Het is heel gek, maar het is wel waar ik al die jaren zo hard mijn best voor heb gedaan.'Nuis staat al jaren aan de schaatstop en hij won veel Nederlandse titels. Maar op mondiaal niveau behaalde hij nooit de top. Ook kwalificeerde hij zich nog nooit voor de Olympische Spelen.