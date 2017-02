Grote stroomstoring Den Haag opgelost

Foto: Regio 15 Vrouw verlaat gebouw na stroomstoring Foto: Regio 15

DEN HAAG - In Den Haag hebben zaterdag 3028 huishoudens tijdelijk zonder stroom gezeten. De problemen begonnen rond 15.15 uur en zijn rond 17.20 uur weer verholpen. Oorzaak van de storing was een paal die in de grond werd geslagen in de omgeving van de Lozerlaan waarbij een stroomkabel werd geraakt.

Netwerkbeheerder Stedin laat weten dat de stroomvoorziening inmiddels weer op gang komt. De stroomstoring zorgde voor flinke problemen. Zo zat verzorgingshuis de Lozerhof een tijd zonder stroom en moest de brandweer mensen uit liften bevrijden. Op het kruispunt van de Wippolderlaan en de Lozerlaan ontstond een verkeerschaos doordat de verkeerslichten het niet deden.