Haagse politieagenten houden sneeuwballengevecht met jeugd in Moerwijk

Foto: Politie Zuiderpark

DEN HAAG - 'Verbinding maken met de mensen in je wijk is voor ons heel belangrijk. Soms doe je dat door hulp te verlenen of een goed gesprek te voeren. En soms, heel soms, hebben wij dan een sneeuwballengevecht met de kids in de wijk', laat de politie Zuiderpark via Facebook weten. Twee agenten hielden zaterdag een sneeuwballengevecht met de jeugd in de Haagse wijk Moerwijk.





Op de camera beelden van de agent zie je hoe hij uitstapt en een sneeuwbal maakt en daarmee een sneeuwballengevecht met kinderen uit de buurt begint. Gillende kinderen proberen de agent te raken en dat lukt uiteindelijk ook. 'Zo dat was kicken hé', hoor je de agent tegen zijn collega zeggen als ze weer in de auto stappen.